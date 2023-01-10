МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы во вторник снижаются в преддверии выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов. В Федрезерве рассказали, от чего зависит дальнейшее движение ставки

По состоянию на 12.48 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,2%, до 33603 пункта, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,02%, до 11183,25 пункта, а на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,08%, до 3910,75 пункта.

Инвесторы находятся в ожидании комментариев главы ФРС США Джерома Пауэлла во вторник вечером.

Кроме того, трейдеры ждут данных о потребительских ценах в США, которые будут опубликованы в четверг. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране замедлилась до 6,5% с 7,1% годовых, зафиксированных по итогам ноября.