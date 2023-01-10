МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Mercedes-Benz во вторник сообщила, что в 2022 году поставила 2,05 млн легковых машин — на 1% меньше, чем в предыдущем году, пишет Reuters. Автопроизводитель отметил влияние связанных с COVID-19 мер и сдерживающих факторов.

По словам Mercedes-Benz, продажи автомобилей базовой комплектации (низший ценовой сегмент) упали на 10%, в основном вследствие узких мест в цепочке поставок.

Продажи аккумуляторных электромобилей выросли более чем в два раза, до 117 800, уточнила компания.

Самый заметный рост продаж легковых машин за год зафиксирован в США — на 4%. В Европе продажи таких автомобилей повысились на 1%, а в Китае — снизились на 1%.

Конкурирующая компания BMW Group в 2022 году поставила чуть меньше 2,4 млн автомобилей — на 4,8% меньше, чем в 2021 году. Продажи бренда BMW сократились на 5,1%, так как узкие места, вызванные локдаунами в Китае и военными действиями на Украине, привели к нарушению поставок.