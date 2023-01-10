МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Во вторник цены на сою в Чикаго продолжают падение ввиду слабости экспортного спроса, сообщает Reuters. Пшеница торгуется с понижением 3-ю сессию подряд из-за продаж на технических факторах, котировки колеблются вблизи годового минимума. Кукуруза также подешевела.

"Экспортная инспекция по сое в США оказалась разочаровывающей", — отметил один из сингапурских трейдеров.

В 11.40 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на сою потеряли в цене 0,7%, до 14,77 1/2 доллара за бушель. Котировки кукурузы упали на 0,2%, до 6,51 1/4 доллара за бушель.

Пшеница подешевела на 1,7%, до 7,29 доллара за бушель. Ранее в ходе сессии котировки упали до отметки 7,26 3/4 доллара, ниже которой находится 13-месячный минимум 7,23 1/2 доллара, достигнутый в первой половине декабря. Пшеница на бирже Euronext подешевела до нового 10-месячного минимума 291,25 евро за тонну.

В понедельник Минсельхоз США сообщил, что объем экспортной инспекции по кукурузе, сое и пшенице оказался у нижней границы прогнозируемых диапазонов. На мировом экспортном рынке североамериканская сельхозпродукция проигрывает более дешевым поставкам из Южной Америки.

В четверг Минсельхоз США представит Оценки мирового спроса и предложения (WASDE). Как ожидается, прогноз урожая сои и кукурузы будет снижен из-за засухи в Аргентине, а оценка предложения американских зерновых и сои будет повышена.

По состоянию на 5 января уборочная кампания сезона 2022-2023 в Бразилии выполнена на 0,04% против 0,2% в аналогичный период прошлого сельскохозяйственного года, сообщили в понедельник в AgRural.

Между тем с начала 2022-2023 сельскохозяйственного года Украина экспортировала почти 23,6 млн тонн зерна против 33,5 млн тонн в аналогичный период прошлого сезона, сообщили в понедельник в Министерстве аграрной политики и продовольствия.