МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за 2022 год увеличилось на 6,1 миллиона, до 22,9 миллиона человек, следует из сообщения торговой площадки. Всемирный банк предрек замедление роста мировой экономики в 2023 году

"Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за 2022 год увеличилось на 6,1 миллиона и достигло 22,9 миллиона, ими открыто более 38,3 миллиона счетов (+10,7 миллиона за 2022 год). В Москве 2,1 миллиона физлиц имеют брокерские счета на бирже, в Московской области — 1,3 миллиона, в Санкт-Петербурге — 1,01 миллиона, в Краснодарском крае — 0,83 миллиона, в Башкортостане — 0,77 миллиона, в Свердловской области — 0,75 миллиона, в Татарстане — 0,71 миллиона, в Ростовской области — 0,65 миллиона, в Челябинской — 0,59 миллиона, в Самарской — 0,55 миллиона", — говорится в сообщении.

В 2022 году частные инвесторы вложили в акции на Московской бирже 243,5 миллиарда рублей, в биржевые фонды – 7,7 миллиарда, в облигации — 299,4 миллиарда. Наибольшая доля вложений в долговые бумаги – 83,9% – приходилась на корпоративные облигации, 16,1% – на государственные и муниципальные. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в 2022 году составила 59% (76% в декабре 2022 года), в объеме торгов облигациями – 24,4% (26,3% в декабре), на спот-рынке валюты – 20,3% (28,2% в декабре), на срочном рынке – 59% (66% в декабре), оценила биржа.

В 2022 году самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были акции "Газпрома" (25%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (22,6% и 6,5% соответственно), акции "Лукойла" (11,5%), "Норникеля" (10,1%), "Роснефти" (5,3%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (5,3%), акции "Яндекса" (5,2%), "Новатэка" (4,5%) и МТС (4,0%), оценила биржа.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) за 2022 год выросло на 449 тысяч, до 5,2 миллиона (+70,2 тысяч за декабрь 2022 года). Оборот по ИИС за 2022 год составил 1,7 триллиона рублей, в структуре оборота: 87,6% – сделки с акциями, 4,9% – с облигациями, 7,4% – с биржевыми фондами.

В Москве всего открыто 537,3 тысячи ИИС (+36,6 тысячи за 2022 год), в Московской области – 310,7 тысячи (+28,8 тысячи за год), в Санкт-Петербурге – 247,7 тысячи (+23,5 тысячи за год). Из остальных регионов в топ-3 вошли Свердловская область – 168,8 тысячи (+16,4 тысячи за год), Башкирия – 164,3 тысячи (+16,6 тысячи за год) и Краснодарский край – 159,7 тысячи (+20 тысяч за год).