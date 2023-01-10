МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за 2022 год увеличилось на 6,1 миллиона, до 22,9 миллиона человек, следует из сообщения торговой площадки.

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"Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за 2022 год увеличилось на 6,1 миллиона и достигло 22,9 миллиона, ими открыто более 38,3 миллиона счетов (+10,7 миллиона за 2022 год). В Москве 2,1 миллиона физлиц имеют брокерские счета на бирже, в Московской области — 1,3 миллиона, в Санкт-Петербурге — 1,01 миллиона, в Краснодарском крае — 0,83 миллиона, в Башкортостане — 0,77 миллиона, в Свердловской области — 0,75 миллиона, в Татарстане — 0,71 миллиона, в Ростовской области — 0,65 миллиона, в Челябинской — 0,59 миллиона, в Самарской — 0,55 миллиона", — говорится в сообщении.

В 2022 году частные инвесторы вложили в акции на Московской бирже 243,5 миллиарда рублей, в биржевые фонды – 7,7 миллиарда, в облигации — 299,4 миллиарда. Наибольшая доля вложений в долговые бумаги – 83,9% – приходилась на корпоративные облигации, 16,1% – на государственные и муниципальные. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в 2022 году составила 59% (76% в декабре 2022 года), в объеме торгов облигациями – 24,4% (26,3% в декабре), на спот-рынке валюты – 20,3% (28,2% в декабре), на срочном рынке – 59% (66% в декабре), оценила биржа.

В 2022 году самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были акции "Газпрома" (25%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (22,6% и 6,5% соответственно), акции "Лукойла" (11,5%), "Норникеля" (10,1%), "Роснефти" (5,3%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (5,3%), акции "Яндекса" (5,2%), "Новатэка" (4,5%) и МТС (4,0%), оценила биржа.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) за 2022 год выросло на 449 тысяч, до 5,2 миллиона (+70,2 тысяч за декабрь 2022 года). Оборот по ИИС за 2022 год составил 1,7 триллиона рублей, в структуре оборота: 87,6% – сделки с акциями, 4,9% – с облигациями, 7,4% – с биржевыми фондами.

В Москве всего открыто 537,3 тысячи ИИС (+36,6 тысячи за 2022 год), в Московской области – 310,7 тысячи (+28,8 тысячи за год), в Санкт-Петербурге – 247,7 тысячи (+23,5 тысячи за год). Из остальных регионов в топ-3 вошли Свердловская область – 168,8 тысячи (+16,4 тысячи за год), Башкирия – 164,3 тысячи (+16,6 тысячи за год) и Краснодарский край – 159,7 тысячи (+20 тысяч за год).