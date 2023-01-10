МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Индексы S&P 500 и Nasdaq начали день с небольшим понижением на фоне сохраняющихся опасений относительно роста процентных ставок после того, как комментарии председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла не внесли ясности в перспективы денежно-кредитной политики, сообщает Reuters.

S&P 500 открылся с понижением на 3,52 пункта, или 0,09%, до 3 888,57 пункта, а Nasdaq Composite упал на 27,93 пункта, или 0,26%, до 10 607,72 пункта.

Индекс Dow Jones Industrial Average на открытии практически не изменился.