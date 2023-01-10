МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы растут во вторник, внимание инвесторов сосредоточено на данных по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 18.06 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на символические 0,04%, до 33532,27 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,23%, до 10660,28 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,12%, до 3896,8 пункта.

Главным событием этой недели станет публикация статистики потребительских цен в США, которая ожидается в четверг. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране замедлилась в декабре до 6,5% с 7,1% в ноябре.

Статистика может дать трейдерам подсказку о дальнейших действиях Федрезерва США, чье следующее двухдневное заседание пройдет 31 января и 1 февраля. По данным CME Group, около 78% аналитиков ожидают повышение учетной ставки регулятора на 25 базисных пунктов – до 4,5-4,75%.

"Очевидно, что отчет по инфляции в четверг повлияет на это (ожидания рынков относительно действий Федрезерва – ред.) и на будущие заседания Комитета по открытым рынкам", — цитирует портал MarketWatch аналитика Deutsche Bank Джима Рида (Jim Reid).