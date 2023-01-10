2023-01-10T18:56:27+03:00
2023-01-10T18:56:27+03:00
2023-01-10T18:56:27+03:00
2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230110/839435474.html
Российский рынок акций по итогам основной сессии немного снизился
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Российский рынок акций снизился на 0,18% во вторник по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии потерял 0,18% и... ПРАЙМ, 10.01.2023
индексы, рынки, новости, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился на 0,18% во вторник по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии потерял 0,18% и снизился до 2159,51 пункта, а долларовый индекс РТС — 0,34%, до 974,51 пункта.