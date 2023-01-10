МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился на 0,18% во вторник по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Forbes перечислил самых обедневших миллиардеров России

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии потерял 0,18% и снизился до 2159,51 пункта, а долларовый индекс РТС — 0,34%, до 974,51 пункта.