МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Цены на медь отступают от 6-месячного максимума. Как сообщает Reuters, давление оказывает слабый спрос в Китае, крупнейшем потребителе металлов. Кроме того, инвесторы сокращают объем длинных позиций по меди.

Около 15.05 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME торговались с понижением на 0,1%, по 8855 долларов за тонну. В понедельник котировки поднимались до 8870 долларов, максимума с конца июня.

Данные по экономике Китая оказались неоднозначными: совокупный объем финансирования в декабре оказался ниже прогнозов, в то время как объем выданных банковских кредитов вырос, отмечает Эл Манро из Marex.

Объем нового банковского кредитования в Китае в декабре неожиданно вырос по сравнению с предыдущим месяцем. Народный банк КНР продолжает поддерживать пострадавшую от коронавируса экономику.

В понедельник котировки меди и других цветных металлов продемонстрировали ралли, поскольку власти Китая открыли границы впервые с начала пандемии COVID-19.

Между тем алюминий на LME торговался с повышением на 0,8%, по 2457 долларов за тонну, цинк подешевел на 0,7%, до 3183,50 доллара за тонну, свинец упал на 2,5%, до 2194,50 доллара за тонну, никель потерял 0,1%, до 27 410 долларов за тонну, а олово снизилось на 0,7%, до 25 675 долларов за тонну.