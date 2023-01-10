МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы завершили торги вторника снижением, трейдеры фиксируют прибыль после роста на прошлой неделе и в понедельник, следует из данных торгов и комментариев аналитика.

По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,39% — до 7694,49 пункта, французский CAC 40 — на 0,55%, до 6869,174 пункта, немецкий DAX — на 0,12%, до 14774,6 пункта.

Европейские индексы выросли на 3-6% по итогам первой недели 2023 года и продолжили ралли в этот понедельник. Во вторник же инвесторы фиксируют прибыль, отмечают эксперты.

"Рынки испытывают период небольшой фиксации прибыли после недавнего роста", — цитирует агентство Франс Пресс главу отдела рынков Interactive Investor Ричарда Хантера (Richard Hunter).