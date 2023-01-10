МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Доллар США во вторник торговался без особых изменений против евро и других основных валют, держась около 7-месячного минимума, в то время как инвесторы готовятся к выходу ключевого отчета по инфляции позднее на этой неделе, сообщило агентство Reuters.

Пара евро/доллар к 15.30 по Гринвичу выросла на 0,01%, до 1,0733, что чуть ниже 7-месячного максимума 1,07605, достигнутого в понедельник. Пара британский фунт/доллар упала на 0,24%, до 1,2151, торгуясь чуть ниже 3-недельного максимума, достигнутого в понедельник.

Доллар США в последнее время двигался в нисходящем тренде, в то время как участники рынка задавались вопросом, станет ли Федеральная резервная система поднимать процентные ставки до уровней выше 5% в целях обуздания инфляции. Тем временем последствия агрессивных повышений ставок, осуществленных ФРС в прошлом году, уже начинают проявляться.

Вышедшие на прошлой неделе данные показали не только существенный рост числа рабочих мест в США в декабре, но и замедление роста оплаты труда.

Другой отчет указал на охлаждение активности в сфере услуг, и теперь инвесторы ожидают, что ставки ФРС достигнут пика чуть ниже 5% к июню, а позднее в текущем году начнут снижаться.

Президент ФРС-Атланта Рафаэль Бостик и президент ФРС-Сан-Франциско Мэри Дейли в понедельник заявили о необходимости дальнейшего повышения ставок с последующим сохранением их на высоких уровнях.

Тем временем председатель ФРС Джером Пауэлл избегал говорить о повышении ставок в ходе своего выступления во вторник.

"До тех пор, пока не появятся более жесткие комментарии ФРС, доллар США, вероятно, будет оставаться под давлением", — сказал Уин Тин, глава отдела глобальной валютной стратегии Brown Brothers Harriman. Текущее ослабление доллара уже может быть чрезмерным, отметил эксперт.

Пауза в снижении доллара произошла в то время, как трейдеры готовятся к выходу индекса потребительских цен (CPI) США, запланированному на четверг.

"На рынке понимают, что мы сократили долларовые позиции перед данными CPI. При этом по-прежнему существует значительный риск того, что инфляция в США будет более устойчивой, а ФРС правильно оценила ситуацию и будет сохранять ставки на более высоком уровне в течение более длительного времени", — говорит Саймон Харви, стратег-аналитик Monex Europe.

Индекс доллара к моменту написания статьи вырос на 0,097%, до 103,27, после того, как на предыдущей сессии упал на 0,7% и достиг 7-месячного минимума 102,93.

На этой неделе открытие границ Китая и смягчение других карантинных мер поддержали рискованные активы, оказав давление на валюту-убежище доллар, что особенно повлияло на валюты, связанные с Китаем.

В понедельник пара австралийский доллар/доллар США поднималась до максимума более чем за четыре месяца 0,6950. На момент написания статьи она торговалась с понижением на 0,51%, по 0,6878.

Пара доллар США/оффшорный юань торговалась по 6,7878, ранее во вторник достигнув максимума почти за пять месяцев на уровне 6,7590.

Пара доллар США/японская иена снизилась на 0,13%, до 132,065. Японская иена укреплялась после неожиданной коррекции системы управления кривой доходности Банком Японии в конце прошлого года.