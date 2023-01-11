МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Американская криптовалютная биржа Coinbase сократит 20% всего персонала на фоне снижения рынка цифровых активов, сообщил директор и сооснователь компании Брайан Армстронг в открытом письме сотрудникам. Coinbase заплатит США 50 миллионов долларов за нарушение закона

"Я принял сложное решение сократить наши операционные расходы на 25%, что включает высвобождение около 950 человек", — написал он.

Согласно публичной информации на сайте биржи, общая численность персонала в настоящее время превышает 4,7 тысячи человек по всему миру. Уточняется, что сокращения пройдут в "отдельных локациях в Европе".

Как отметил Армстронг, в 2022 году крипторынок находился "в тренде на понижение". "Мы также увидели отрицательные последствия от недобросовестных игроков в индустрии и впереди может быть дальнейшее негативное влияние", — добавил глава Coinbase.

"Мы оценили наши сценарии на 2023 год и пришли к выводу, что нам нужны сокращения расходов для повышения шансов справиться с каждым из сценариев", — резюмировал глава криптобиржи.

Американская биржа криптовалют Coinbase была основана в 2012 году. На платформе Coinbase торгуются Bitcoin, Ethereum и другие криптовалюты. Компания работает более чем в 100 странах. Штат составляет более 4,7 тысячи сотрудников.

Чистый убыток Coinbase, приходящийся на акционеров, за первые три квартала 2022 года составил 2,068 миллиарда долларов после прибыли в 2,242 миллиарда за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности компании.