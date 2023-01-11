МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Британский индекс FTSE 100, ориентированный на экспортеров, слегка повышается, передает Reuters. Акции добывающего сектора укрепились на фоне роста цен на металлы. Инвесторы ждут данные по инфляции в США, которые должны выйти на этой неделе, чтобы получить представление о возможных шагах ФРС в плане повышения ставок.

Индекс "голубых фишек" вырос на 0,3%. Во вторник он впервые в этом году завершил торги в минусе. FTSE 250, в большей мере ориентированный на внутренний рынок, просел на 0,2%.

В начале торгов лидировали акции поставщиков промышленных металлов, набравшие 2,4%. Цены на медь находятся у максимумов более чем за 6 месяцев на фоне оптимизма насчет того, что Китай — основной потребитель металлов — решил открыть границы.

Акции Glencore и Rio Tinto повысились более чем на 1%.

Что касается акций отдельных компаний, бумаги Direct Line упали на 26,6%. Эта страховая компания заявила, что отказывается от итогового дивиденда за 2022 год ввиду возросших претензий. Снижение ее акций сказалось на бумагах конкурирующей Admiral, и они упали на 15%.

Акции ретейлера одежды и обуви JD Sports выросли на 4,8%. Его суммарная выручка за 6 недель перед Рождеством повысилась более чем на 20%.