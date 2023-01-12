МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг утром снижается к другим мировым валютам, сильнее всего — к иене, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы ожидают статистику по годовой инфляции в США за декабрь. Золото дорожает в ожидании замедления инфляции в США

По состоянию на 7.20 мск курс евро к доллару рос до 1,0768 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0755 доллара, курс доллара к иене опускался до 131,69 иены со 132,47 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 103,09 пункта.

Позже в четверг рынки ждут статистику по динамике потребительских цен в США за прошлый месяц. Эксперты полагают, что в декабре годовая инфляция в стране замедлилась до 6,5% с 7,1% в ноябре. Таким образом, инфляция может показать замедление шестой месяц подряд, при этом оставаясь заметно выше целевого уровня в 2%.

Статистика может стать сигналом к дальнейшим действиям Федеральной резервной системы (ФРС) США по ключевой ставке. По данным CME Group, более 77% экспертов ждут замедления темпов повышения ставки с 50 базисных пунктов в декабре до 25 базисных пунктов в феврале. "Голубиные" сигналы рынка традиционно оказывают давление на курс доллара.

"Мировые инвесторы надеются, что данные укажут на замедление инфляции и побудят Федеральную резервную систему предпринять шаги к возможной мягкой политике", — приводит агентство Франс Пресс слова аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).