МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно снижаются после выхода данных по потребительским ценам в Китае, свидетельствуют данные торгов. Доллар дешевеет к мировым валютам

По состоянию на 7.28 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,23% — до 3154,71 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,13%, до 2044,11 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,14%, до 21406 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднимается на 1,12% — до 7275,3 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,35%, до 2367,94 пункта, японский Nikkei 225 снижается на 0,01%, до 26442,5 пункта.

Годовая инфляция в Китае в декабре ожидаемо ускорилась до 1,8% с 1,6% в ноябре. В месячном выражении цены не изменились.

Одним из главных событий для рынков на этой неделе станут данные по потребительским ценам в США. Аналитики ожидают замедления инфляции до 6,5% по итогам года с 7,1% по итогам ноября. Статистика выйдет позднее в четверг.

"Последние два месяца показали, что большие колебания инфляции в США могут вызвать значительную волатильность на фондовых рынках…", — передает агентство Блумберг слова стратегов Saxo Capital Markets. "Учитывая, что на этой неделе мы снова будем уделять большое внимание инфляции, нельзя исключать подобной волатильности", — добавили эксперты.