МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Цена на золото растет в четверг утром, следует из данных торгов. Инвесторы ждут данных по инфляции в США, которые могут показать дальнейшее замедление роста цен. Доллар дешевеет к мировым валютам

По состоянию на 7.30 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 7,85 доллара, или на 0,42% — до 1 886,75 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,96% — до 23,707 доллара за унцию.

Доллар в то же время дешевеет к иене на 0,6%. Удешевление доллара поддерживает спрос на золото, делая его более доступным для покупки в другой валюте.

Позднее в четверг будут опубликованы данные по годовой инфляции в США за декабрь. Эксперты ожидают замедления инфляции до 6,5% с 7,1% в ноябре. Это может стать шестым снижением подряд после пика в июне прошлого года почти в 9%. При этом инфляция по-прежнему заметно превышает целевой уровень в 2%.

Данные по инфляции могут дать рынкам подсказку по дальнейшим действиям Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор в прошлом году повысил ставку семь раз на фоне высокой инфляции — до 4,25-4,5% годовых. По данным CME Group, в феврале более 77% аналитиков ждут замедления темпов повышения до 25 базисных пунктов с 50 базисных пунктов по итогам декабрьского заседания.

"Голубиные" сигналы от ФРС традиционно сдерживают курс доллара, что позитивно для золота.