МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Валюта РФ после незначительных колебаний в начале торгов перешла к заметному росту против доллара, юаня и евро: американская валюта торгуется чуть выше 68,2 рубля, юань — в районе 10 рублей, евро – по 73,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар дешевеет к мировым валютам

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.39 мск снижается на 50 копеек — до 68,23 рубля, юаня — на 5 копеек, до 10,02 рубля, евро – на 48 копеек, до 73,52 рубля.

В начале торгов курсы доллара и юаня незначительно менялись, оставаясь недалеко от уровней закрытия торгов среды. При этом евро рос и максимально поднимался на 35 копеек.

К текущему моменту стоимость мартовского фьючерса нефти марки Brent растет на 0,16% — до 82,8 доллара за баррель.