МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Китайский юань в четверг торгуется около пятимесячного максимума против доллара США. Как сообщает агентство Reuters, инвесторы ждут данных по инфляции в США, которые выйдут позднее в течение сессии и могут подать сигналы о перспективах политики ФРС.

С начала года юань находится в восходящем тренде, независимо от динамики доллара на других рынках, получая поддержку со стороны оптимизма трейдеров по поводу отмены карантинных мер на границе КНР и повышенного сезонного спроса на китайскую валюту перед Новым годом по лунному календарю.

Вместе с тем, по мере стабилизации настроений инвесторов динамика доллара и темп ужесточения денежно-кредитной политики в США опять станут ключевыми факторами для юаня.

"Неопределенность вокруг повышения ставок в США все еще велика", — сказал трейдер одного из китайских банков.

Участники рынка предполагают, что цикл ужесточения политики ФРС, возможно, приближается к концу, и ставки не будут подняты так высоко, как ожидалось.

Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс национальной валюты на уровне 6,7680 юаня за доллар против 6,7756 в среду. На континентальном рынке пара доллар/юань открылась на уровне 6,7590, а на момент написания статьи торговалась по 6,7580, недалеко от достигнутого во вторник максимума за пять месяцев 6,7510.

С начала года юань вырос на 2,1% против доллара, частично отыграв понесенные в прошлом году потери, которые были самыми большими за 28 лет.

По словам трейдеров, неожиданное и быстрое укрепление юаня, возможно, выдохнется, потому что фактор отмены коронавирусных ограничений уже во многом учтен в котировках, а конвертация поступлений от экспорта перед Новым годом по лунному календарю скоро закончится.

Нерабочая неделя в Китае начнется 21 января.

"Укрепление юаня продолжается, но мы не ожидаем, что все и дальше пойдет как по маслу, — написали аналитики OCBC Wing Hang Bank клиентам. — У отрицательного сальдо баланса торговли услугами Китая есть пространство для роста, а положительное сальдо баланса торговли товарами может сократиться за счет увеличения импорта".

По прогнозу банка, в конце года пара доллар/юань будет торговаться по 6,75.

Аналитики некоторых банков предупредили клиентов, что в ближайшее время понижательное давление на юань может возобновиться, так как компании готовятся к празднику и существенно сократили продажи иностранной валюты.

"При этом покупки валюты на фоне возобновления выездного туризма будут расти", — сказал трейдер одного из китайских банков.

Перед пандемией спрос на иностранную валюту со стороны китайских туристов вносил значительный вклад в отрицательное сальдо баланса торговли услугами.