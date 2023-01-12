Юань торгуется около максимума за пять месяцев против доллара США
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Китайский юань в четверг торгуется около пятимесячного максимума против доллара США. Как сообщает агентство Reuters, инвесторы ждут данных по инфляции в США, которые выйдут позднее в течение сессии и могут подать сигналы о перспективах политики ФРС.
С начала года юань находится в восходящем тренде, независимо от динамики доллара на других рынках, получая поддержку со стороны оптимизма трейдеров по поводу отмены карантинных мер на границе КНР и повышенного сезонного спроса на китайскую валюту перед Новым годом по лунному календарю.
Вместе с тем, по мере стабилизации настроений инвесторов динамика доллара и темп ужесточения денежно-кредитной политики в США опять станут ключевыми факторами для юаня.
"Неопределенность вокруг повышения ставок в США все еще велика", — сказал трейдер одного из китайских банков.
Участники рынка предполагают, что цикл ужесточения политики ФРС, возможно, приближается к концу, и ставки не будут подняты так высоко, как ожидалось.
Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс национальной валюты на уровне 6,7680 юаня за доллар против 6,7756 в среду. На континентальном рынке пара доллар/юань открылась на уровне 6,7590, а на момент написания статьи торговалась по 6,7580, недалеко от достигнутого во вторник максимума за пять месяцев 6,7510.
С начала года юань вырос на 2,1% против доллара, частично отыграв понесенные в прошлом году потери, которые были самыми большими за 28 лет.
По словам трейдеров, неожиданное и быстрое укрепление юаня, возможно, выдохнется, потому что фактор отмены коронавирусных ограничений уже во многом учтен в котировках, а конвертация поступлений от экспорта перед Новым годом по лунному календарю скоро закончится.
Нерабочая неделя в Китае начнется 21 января.
"Укрепление юаня продолжается, но мы не ожидаем, что все и дальше пойдет как по маслу, — написали аналитики OCBC Wing Hang Bank клиентам. — У отрицательного сальдо баланса торговли услугами Китая есть пространство для роста, а положительное сальдо баланса торговли товарами может сократиться за счет увеличения импорта".
По прогнозу банка, в конце года пара доллар/юань будет торговаться по 6,75.
Аналитики некоторых банков предупредили клиентов, что в ближайшее время понижательное давление на юань может возобновиться, так как компании готовятся к празднику и существенно сократили продажи иностранной валюты.
"При этом покупки валюты на фоне возобновления выездного туризма будут расти", — сказал трейдер одного из китайских банков.
Перед пандемией спрос на иностранную валюту со стороны китайских туристов вносил значительный вклад в отрицательное сальдо баланса торговли услугами.
https://1prime.ru/Financial_market/20230112/839451114.html