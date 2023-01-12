МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Цены на золото в четверг растут на фоне ослабления доллара США, передает Reuters. Участники рынка ожидают выхода данных по инфляции в Штатах, которые могут повлиять на дальнейшую политику Федеральной резервной системы (ФРС).

Около 06.50 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,4%, до 1883,00 долларов за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с повышением на 0,4%, по 1886,30 доллара за унцию.

Индекс доллара колеблется вблизи 7-месячного минимума, в то время как доходность 10-летних казначейских облигаций также снизилась. Ослабление доллара делает золото, номинированное в американской валюте, более доступным для зарубежных покупателей.

"Цены на золото получают хорошую поддержку на фоне ослабления доллара. Тем не менее, с технической точки зрения, золото столкнулось с сопротивлением около 1880 долларов, и поэтому котировки уже несколько дней консолидируются в диапазоне", — отметил Аджай Кедиа, директор Kedia Commodities.

Инвесторы ожидают выхода индекса потребительских цен (CPI) США за декабрь, публикация которого намечена на 13.30 по Гринвичу. Экономисты, опрошенные Reuters, полагают, что потребительские цены в декабре выросли на 6,5% по сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года против роста на 7,1% в ноябре.

"Если CPI вырастет слабее, чем ожидалось, тогда цены на золото могут подняться выше 1900 долларов. Тем не менее любой рост может быть кратковременным, поскольку инвесторы будут фиксировать прибыль", — говорит Майкл Лэнгфорд из AirGuide.

Председатель Федерального резервного банка Бостона Сьюзан Коллинс заявила, что она склоняется к повышению процентной ставки на 25 базисных пунктов по итогам ближайшего заседания ФРС, сообщает New York Times.

ФРС в декабре подняла процентную ставку на 50 базисных пунктов после четырех подряд повышений на 75 базисных пунктов.

Хотя золото считается активом, хеджирующим риски инфляции, повышение процентных ставок увеличивает альтернативные издержки владения этим металлом, не приносящим гарантированного дохода.

Между тем индийские аффинажные заводы почти полностью прекратили импорт сплава доре (золотосеребряного сплава, отправляемого на аффинажные заводы для очистки), поскольку продавцы на сером рынке золота предлагают крупные дисконты, говорят источники в отрасли.

Серебро на рынке спот выросло на 0,8%, до 23,61 доллара за унцию, в то время как платина торговалась с понижением на 0,2%, по 1068,81 доллара за унцию, а палладий подорожал на 0,7%, до 1786,85 доллара за унцию.