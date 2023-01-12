МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Цены на природный газ в среду прибавили примерно 1% после падения к 12-месячному минимуму во вторник, сообщило агентство Reuters. Котировки получили поддержку благодаря прогнозам погоды, указывающим, что в конце января погода будет более холодной, чем обычно.

Февральские фьючерсы на природный газ в среду завершили торги с повышением на 3,2 цента, или 0,9%, по 3,671 доллара за млн БТЕ. Во вторник котировки упали примерно на 7% и достигли минимума с 30 декабря 2021 года.

В ходе сессии среды котировки падали более чем на 5%, до 18-месячного минимума 3,422 доллара за млн БТЕ на прогнозах более низкого, чем ожидалось, спроса на отопление на следующей неделе. Кроме того, все больше аналитиков ожидают, что начало работы СПГ-терминала Freeport снова будет отложено.

На рынке газа сохраняется сильная волатильность: цены росли или снижались более чем на 5% четвертый из семи торговых дней в 2023 году.

Несмотря на небольшой рост в среду, ближайшие фьючерсы на газ остаются на территории перепроданности: индекс относительной силы (RSI) второй день подряд держался ниже 30.

Премия, учитываемая в котировках мартовских фьючерсов по сравнению с котировками апрельских контрактов, упала до рекордного минимума 5 центов за млн БТЕ, поскольку некоторые участники рынка перестали надеяться на резкий рост цен позже этой зимой, связанный с сильными морозами.

Участники рынка прозвали спрэд март/апрель "вдоводел", поскольку чрезмерная волатильность в этот период, вызванная частыми изменениями в метеопрогнозах, привела к банкротству ряда спекулянтов, включая хедж-фонд Amaranth, потерявший на фьючерсах на природный газ более 6 млрд долларов в 2006 году.

Основным фактором неопределенности остаются сроки возобновления работы СПГ-терминала Freeport в Техасе, отмечают трейдеры.

По оценкам Refinitiv, объемы добычи природного газа в континентальных штатах США, за исключением Аляски, в январе в среднем составляют 98,3 млрд кубических футов в день против 96,7 млрд кубических футов в день в декабре. Тем не менее это ниже рекордного максимума 99,9 млрд кубических футов в день, достигнутого в ноябре 2022 года.

В Refinitiv ожидают, что средний спрос на газ в США, включая экспорт, на следующей неделе снизится до 119,5 млрд кубических футов в день со 120,7 млрд кубических футов в день на этой неделе.

Позже в четверг Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует данные по запасам природного газа. Ожидается, что запасы на отчетной неделе сократились намного менее значительно, чем обычно.

Аналитики, опрошенные Reuters, полагают, что запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) США на неделе 31 декабря — 6 января снизились на 31 млрд кубических футов. Год назад запасы сократились на 183 млрд кубических футов, а среднее 5-летнее значение для отчетного периода составляет —151 млрд кубических футов.

Если оценка аналитиков верна, общий объем запасов в ПХГ США составил 2,860 трлн кубических футов. Это на 3,0% ниже по сравнению со средним 5-летним показателем.