МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на американский S&P 500 в ходе волатильных торгов повышаются после того, как ключевые инфляционные макроданные совпали с ожиданиями, передает Reuters. Это усилило надежды на то, что ФРС на следующем заседании замедлит агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики.

Как показал долгожданный отчет Министерства труда, потребительские цены в США в декабре выросли на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это совпало с прогнозом экономистов, опрошенных Reuters.

Участники денежного рынка в 85% оценивают вероятность повышения ставки ФРС в феврале на 25 базисных пунктов. Кроме того, они ожидают, что ставка в июне достигнет пика на уровне 4,91%.

На момент написания заметки фьючерсы e-mini на Dow Jones Industrial Average выросли на 66 пунктов, или 0,19%, фьючерсы e-mini на S&P 500 прибавили 5,25 пункта, или 0,13%, а фьючерсы e-mini на Nasdaq 100 потеряли 12 пунктов, или 0,1%.

До выхода макроданных фьючерсы e-mini на Dow Jones Industrial Average повышались на 126 пунктов, или 0,37%, фьючерсы e-mini на S&P 500 прибавляли 16,25 пункта, или 0,41%, а фьючерсы e-mini на Nasdaq 100 — 39,75 пункта, или 0,35%.