МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Цены на золото впервые с 5 мая превысили 1900 долларов за тройскую унцию после выхода статистики по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Годовая инфляция в США замедлилась до 6,5 процента

По состоянию на 17.23 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 14,45 доллара, или на 0,78%, до 1893,75 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов стоимость золота превышала 1900 долларов. Мартовский фьючерс на серебро дорожает в то же время на 2,39%, до 24,038 доллара за унцию.

Годовая инфляция в США по итогам декабря замедлилась до 6,5% с 7,1% месяцем ранее. В месячном выражении потребительские цены в США за декабрь снизились на 0,1% после роста на 0,1% месяцем ранее. Так, годовая инфляция совпала с прогнозами аналитиков, а в месячном выражении ожидалось, что цены в США не изменятся.

Данные по инфляции являются для инвесторов одним из главных определяющих факторов в отношении дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, в феврале более 94% аналитиков ждут замедления темпов повышения до 25 базисных пунктов с 50 базисных пунктов по итогам декабрьского заседания.

Таким образом, статистика отражается на курсе доллара, который влияет на стоимость золота. Традиционно мягкая монетарная политика приводит к снижению курса доллара, что делает золото более доступным для покупки в другой валюте. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,52%, до 102,64 пункта.