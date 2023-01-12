МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Чистые заимствования правительства Германии в 2022 году составили 115,4 млрд евро (124,48 млрд долларов США), так как пандемия COVID-19 и конфликт на Украине привели к росту долга. Об этом в четверг сообщили источники в Министерстве финансов Германии, передает Reuters.

В прошлом году объем заимствований правительства стал третьим по масштабу за всю историю Германии после рекордных показателей 215,4 млрд евро в 2021 году и 130,5 млрд евро в 2020 году, сказали источники.