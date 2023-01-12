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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230112/839459259.html
Источники назвали величину чистых заимствований Германии в 2022 году
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Чистые заимствования правительства Германии в 2022 году составили 115,4 млрд евро (124,48 млрд долларов США), так как пандемия COVID-19 и конфликт на Украине привели к росту... ПРАЙМ, 12.01.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Чистые заимствования правительства Германии в 2022 году составили 115,4 млрд евро (124,48 млрд долларов США), так как пандемия COVID-19 и конфликт на Украине привели к росту долга. Об этом в четверг сообщили источники в Министерстве финансов Германии, передает Reuters.
В прошлом году объем заимствований правительства стал третьим по масштабу за всю историю Германии после рекордных показателей 215,4 млрд евро в 2021 году и 130,5 млрд евро в 2020 году, сказали источники.