МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. В четверг цены на нефть продолжают расти, прибавив более 1% на фоне данных, которые свидетельствовали о неожиданном ослаблении инфляции в США в декабре, сообщает агентство Reuters. Кроме того, рынок оптимистично оценивает перспективы спроса в Китае.

Индекс потребительских цен (CPI) в США в декабре опустился на 0,1% по сравнению с ноябрем. Таким образом, данные свидетельствуют об устойчивом замедлении инфляции. Тем временем Китай, крупнейший в мире импортер нефти, отказывается от жестких антиковидных мер и открывает экономику, укрепляя надежды на рост спроса на нефть.

Около 14.56 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 97 центов, или 1,2%, до 83,64 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подорожали на 99 центов, или 1,3%, до 78,40 доллара.

"Текущие данные (по инфляции) явно лучше предыдущих, инфляция движется в правильном направлении, и это может ослабить давление на Федеральную резервную систему (ФРС) США", — отметил Наим Аслам, аналитик Avatrade.

В среду котировки обоих сортов нефти прибавили 3% на ожиданиях того, что перспективы мировой экономики могут оказаться не такими пессимистичными, как прогнозируют некоторые эксперты и аналитики.