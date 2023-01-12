МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Apple Inc активно работает над добавлением сенсорных экранов в свои компьютеры Mac, сообщило в среду агентство Bloomberg News со ссылкой на осведомленные о деталях проекта источники, передает Reuters.

Первый Mac с сенсорным экраном может быть выпущен уже в 2025 году в рамках обновления линейки MacBook Pro, говорится в сообщении.

На момент написания статьи Apple не ответила на запрос Reuters о комментарии.