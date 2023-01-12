2023-01-12T18:44:32+03:00
2023-01-12T18:44:32+03:00
2023-01-12T18:44:32+03:00
2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230112/839459275.html
СМИ: Apple может оснастить компьютеры Mac сенсорными дисплеями в 2025 году
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Apple Inc активно работает над добавлением сенсорных экранов в свои компьютеры Mac, сообщило в среду агентство Bloomberg News со ссылкой на осведомленные о деталях проекта... ПРАЙМ, 12.01.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Apple Inc активно работает над добавлением сенсорных экранов в свои компьютеры Mac, сообщило в среду агентство Bloomberg News со ссылкой на осведомленные о деталях проекта источники, передает Reuters.
Первый Mac с сенсорным экраном может быть выпущен уже в 2025 году в рамках обновления линейки MacBook Pro, говорится в сообщении.
На момент написания статьи Apple не ответила на запрос Reuters о комментарии.