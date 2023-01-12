МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы завершили торги четверга ростом после данных о замедлении инфляции в США, следует из данных торгов.

По итогам дня британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,89% — до 7794,04 пункта, французский CAC 40 — на 0,74%, до 6975,68 пункта, немецкий DAX — на 0,74%, до 15058,3 пункта.

Годовая инфляция в США по итогам декабря замедлилась до 6,5% с 7,1% месяцем ранее, как и ожидали аналитики. В месячном выражении потребительские цены в стране снизились на 0,1%, в то время как прогнозировалось, что они не изменятся по сравнению с ноябрем. Индекс потребительских цен является для рынков одним из главных определяющих факторов в отношении дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, в феврале более 91% аналитиков ждут замедления темпов повышения до 25 базисных пунктов с 50 базисных пунктов по итогам декабрьского заседания.

"Третье подряд падение, несомненно, дает ФРС свободу маневра, необходимую для того, чтобы он мог пойти на ожидаемое повышение ставки на 25 базисных пунктов на следующем заседании…", — сказал агентству Блумберг финансовый аналитик AJ Bell Дэнни Хьюсон (Danni Hewson). "В целом, это следует рассматривать как момент, когда стакан наполовину полон, и, поскольку инвесторы, похоже, готовы полностью посвятить себя новогоднему ралли, оптимисты, скорее всего, заглушат пессимистов сегодня", — заключил эксперт.