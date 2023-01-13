МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно растут после выхода статданных в Китае, свидетельствуют данные торгов. Доллар стабилен после выхода данных об инфляции в США

По состоянию на 7.31 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,56%, до 3181,09 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,43%, до 2057,52 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,29%, до 21577 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднимается на 0,68%, до 7329,8 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,73%, до 2382,93 пункта; японский Nikkei 225 падает на 1,08%, до 26163,5 пункта.

Инвесторы в Азии обратили внимание на то, что объем импорта Китая в декабре снизился на 7,5% в годовом выражении, а объем экспорта — на 9,9%. Аналитики прогнозировали более пессимистичный сценарий: ожидалось снижение показателей на 9,8% и 10% соответственно.

Кроме того, рынки оценивают решение центробанка Южной Кореи повысить учетную ставку на 0,25 процентного пункта, до 3,5% годовых, что совпало с прогнозом аналитиков.