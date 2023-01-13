МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Компания Vodafone Group Plc планирует сократить несколько сотен рабочих мест, большинство из которых находятся в ее лондонской штаб-квартире, сообщила в пятницу газета Financial Times со ссылкой на источники, передает Reuters.

Сообщение последовало за анонсированными Vodafone в ноябре мерами по сокращению расходов на сумму 1 млрд евро в связи с ухудшением рыночных перспектив.

С тех пор генеральный директор компании Ник Рид покинул свой пост. Пока он был у руля компании, котировки ее акций упали почти вдвое, в то время как совет директоров выразил недовольство достигнутым при нем прогрессом.

Ранее на этой неделе Vodafone согласилась на продажу своего бизнеса в Венгрии местной ИТ-компании 4iG и венгерскому правительству за 1,7 млрд евро с оплатой денежными средствами. Об этой сделке впервые было объявлено в августе прошлого года.

Компания Vodafone на момент написания статьи не ответила на запрос Reuters о комментарии.