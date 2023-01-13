МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Московская биржа планирует в наступившем году сосредоточиться на восстановлении емкости утраченного внешнего долгового рынка за счет внутренних ресурсов, сообщил директор департамента долгового рынка биржи Глеб Шевеленков. Объем торгов на рынках Мосбиржи в 2022 году оказался рекордным

"По сути дела, мы имеем на сегодняшний день закрывшийся внешний контур привлечения долгового капитала, и нам с вами в новом наступившем году предстоит при помощи возможностей инфраструктуры Московской биржи и инфраструктуры депозитарного учета восстанавливать емкость утраченного внешнего рынка за счет внутренних ресурсов. На этом мы планируем сосредоточиться в наступившем 2023 году", — рассказал он в интервью Cbonds.

Он напомнил, что на долговом рынке в прошлом году появились новые инструменты — облигации российских компаний, номинированных в китайских юанях, а также замещающие облигации — российские бонды, замещающих еврооблигации компаний. "Это новые явления, которые, как мы ожидаем, будут развиваться в этом году", — сказал Шевеленков.

"В 2022 году мы увидели большие объемы привлечения. В первой половине года мы не ожидали того, что у нас возобновится размещение на рынке государственных бумаг. Тем не менее, по состоянию на конец года 3 триллиона рублей Минфин сумел привлечь на этом рынке, это на 24% больше объемов предыдущего года", — сказал он.

По его словам, объем размещения корпоративных облигаций тоже были довольно высокими — 2,7 триллиона рублей было размещено за прошлый год. Это на 20% ниже, чем в 2021 году. "В итоге у нас общий объем долгового рынка по итогам 2022 года вырос на 13% и достиг практически 39 триллионов рублей", — заключил он.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями на Московской бирже за 2022 год снизился до 19,6 триллиона рублей с 22,4 триллиона в 2021 году. Среднедневной объем торгов уменьшился до 77,6 миллиарда рублей с 88 миллиардов. Минфин России в 2022 году разместил облигации федерального займа (ОФЗ) совокупно на 3,281 триллиона рублей по номиналу по сравнению с 2,636 триллиона в 2021 году, свидетельствуют данные министерства.