Представитель Мосбиржи Шевеленков: биржа будет восстанавливать емкость внешнего рынка долга
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Московская биржа планирует в наступившем году сосредоточиться на восстановлении емкости утраченного внешнего долгового рынка за счет внутренних ресурсов, сообщил директор департамента долгового рынка биржи Глеб Шевеленков.
"По сути дела, мы имеем на сегодняшний день закрывшийся внешний контур привлечения долгового капитала, и нам с вами в новом наступившем году предстоит при помощи возможностей инфраструктуры Московской биржи и инфраструктуры депозитарного учета восстанавливать емкость утраченного внешнего рынка за счет внутренних ресурсов. На этом мы планируем сосредоточиться в наступившем 2023 году", — рассказал он в интервью Cbonds.
Он напомнил, что на долговом рынке в прошлом году появились новые инструменты — облигации российских компаний, номинированных в китайских юанях, а также замещающие облигации — российские бонды, замещающих еврооблигации компаний. "Это новые явления, которые, как мы ожидаем, будут развиваться в этом году", — сказал Шевеленков.
"В 2022 году мы увидели большие объемы привлечения. В первой половине года мы не ожидали того, что у нас возобновится размещение на рынке государственных бумаг. Тем не менее, по состоянию на конец года 3 триллиона рублей Минфин сумел привлечь на этом рынке, это на 24% больше объемов предыдущего года", — сказал он.
По его словам, объем размещения корпоративных облигаций тоже были довольно высокими — 2,7 триллиона рублей было размещено за прошлый год. Это на 20% ниже, чем в 2021 году. "В итоге у нас общий объем долгового рынка по итогам 2022 года вырос на 13% и достиг практически 39 триллионов рублей", — заключил он.
Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями на Московской бирже за 2022 год снизился до 19,6 триллиона рублей с 22,4 триллиона в 2021 году. Среднедневной объем торгов уменьшился до 77,6 миллиарда рублей с 88 миллиардов. Минфин России в 2022 году разместил облигации федерального займа (ОФЗ) совокупно на 3,281 триллиона рублей по номиналу по сравнению с 2,636 триллиона в 2021 году, свидетельствуют данные министерства.
https://1prime.ru/Financial_market/20230113/839464292.html