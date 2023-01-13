Индекс Мосбиржи превысил 2200 пунктов в пятницу днем впервые с 6 декабря
https://1prime.ru/Financial_market/20230113/839465879.html
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https://1prime.ru/Financial_market/20230113/839465879.html
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