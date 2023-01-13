МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций поднялся выше 2200 пунктов по индексу Мосбиржи впервые с 6 декабря, следует из данных Московской биржи. Названо приоритетное направление деятельности Мосбиржи в 2023 году

Индекс Мосбиржи к 14.03 мск рос на 0,77%, до 2202,68 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,3%, до 1029,06 пункта.