МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. В пятницу британский фунт укрепился против доллара США и евро, после выхода данных, показавших замедление инфляции в американской экономике в декабре, и более сильного, чем ожидалось, отчета по ВВП Великобритании за ноябрь, передает Reuters.

На момент написания статьи пара фунт/доллар торговалась с ростом на 0,17%, по 1,223. По итогам недели пара, видимо, укрепится более чем на 1%.

Пара евро/фунт торговалась со снижением на 0,19%, по 0,8866, отступив от достигнутого ранее максимума с конца сентября 0,8897. Однако по итогам недели евро, вероятно, все же вырастет против фунта.

Вышедшие в четверг данные показали, что годовой рост индекса потребительских цен(CPI) в США в декабре замедлялся шестой месяц подряд. Это увеличило вероятность менее агрессивного повышения ставок ФРС.

В пятницу был опубликован отчет, согласно которому в ноябре по сравнению с октябрем ВВП Великобритании вырос на 0,1%. Рост был слабее, чем в октябре, когда он составил 0,5%, но превысил прогноз экономистов, ожидавшего сокращения британской экономики на 0,2%.

"Наблюдается нисходящий тренд доллара против других валют, и это происходит на фоне данных, показавших ослабление ценового давления и давления со стороны зарплат", — сказала аналитик BNP Paribas Париша Саимби.

"Данные по ВВП Великобритании за ноябрь превысили прогноз, что также способствует такой динамике", — добавила она.

В прошлом году пара фунт/доллар упала на 10,6% в результате агрессивного повышения ставок ФРС.

Потом фунт резко восстановился против доллара, поднявшись от достигнутого в сентябре рекордного минимума 1,0327, и, возможно, пара закончит четвертый месяц подряд ростом.

На момент написания статьи индекс доллара находился около уровня закрытия четверга, на 102,2. С начала года он потерял примерно 1,3%.

С начала января фунт снизился против евро примерно на 0,2%, а в декабре — на 2,5%.

По словам аналитиков, это снижение отражает мрачные перспективы британской экономики.

"Мы считаем, что рецессия уже началась", — сказала экономист Capital Economics Рут Грегори.

"Пока рано говорить, сможет ли экономика пройти этот период высоких процентных ставок и инфляции без больших потерь", — добавила она.