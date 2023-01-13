МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Биржевой рынок нефтепродуктов в России в 2023 году, как ожидается, будет спокойным, эмбарго Евросоюза, вступающее в силу с 5 февраля, на него влияет лишь косвенно, сказал журналистам глава Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Алексей Рыбников. Европейские биржи поднимаются в ходе торгов пятницы

Эмбарго Евросоюза на морские поставки нефтепродуктов вступает в силу 5 февраля. Как и на нефть, этот запрет отложенный, решение о нем было принято летом 2022 года в рамках очередного пакета санкций. Россия экспортирует нефтепродукты не только морем (в 2021 году доля таких поставок составила 90,8%), но также по железной дороге (6,7%) и трубопроводам (2,5%). Также для нефтепродуктов с 5 февраля планируется ввести потолок цен по аналогии с нефтью, но его размер пока не определен.

"Эмбарго на нефтепродукты лишь косвенно влияет на торговлю на бирже в России. Предложение нефтепродуктов сейчас сильно избыточно по отношению к потребностям внутреннего рынка. Внутренний рынок стоит в приоритете всегда и с точки зрения власти, с точки зрения производителей, особенно сейчас. Поэтому мы ожидаем для внутреннего рынка достаточно спокойный год", — рассказал Рыбников.