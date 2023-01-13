МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы преимущественно снижаются в пятницу после публикации финансовой отчетности крупных банков, следует из данных торгов.

По состоянию на 18.30 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,12%, до 34232,23 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,05%, до 10995,28 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,15%, до 3977,5 пункта.

В пятницу свои финансовые результаты за четвертый квартал и весь прошлый год опубликовали крупнейшие американские банки. Чистая прибыль всех четырех банковских гигантов по итогам 2022 года сократилась. В связи с этим акции Wells Fargo дешевеют на 3,8%, Bank of America – на 2,8%, JP Morgan – на 1,3%, Citigroup – на 0,8%.

Кроме того, в пятницу были опубликованы данные, согласно которым индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в январе увеличился до 64,6 пункта с декабрьских 59,7 пункта. Ожидалось увеличение показателя только до 60,5 пункта. После выхода статистики NASDAQ и S&P 500 замедлили снижение, а Dow Jones вышел в плюс.

Несмотря на снижение в пятницу, фондовые индексы США могут закрыть неделю в плюсе — с понедельника Dow Jones вырос на 1,5%, NASDAQ – на 3,1%, S&P 500 – на 1,7%.