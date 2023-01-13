МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию пятницы повысился на 0,64%, а за неделю – на 2%, следует из данных Московской биржи. СМИ узнали, когда в ЕС могут подготовить десятый пакет санкций

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию повысился на 0,64%, до 2199,94 пункта, долларовый РТС снизился на 0,55%, до 1010,4 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 80 копеек, до 68,56 рубля.

За неделю индекс Мосбиржи вырос на 2,02%, РТС — на 7,18% — на фоне резкого падения доллара к рублю за неделю.