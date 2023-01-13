2023-01-13T19:08:58+03:00
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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230113/839470361.html
Российский рынок акций вырос на два процента за неделю
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Российский рынок акций в основную сессию пятницы повысился на 0,64%, а за неделю – на 2%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию повысился на... ПРАЙМ, 13.01.2023
индексы, рынки, новости, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию пятницы повысился на 0,64%, а за неделю – на 2%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию повысился на 0,64%, до 2199,94 пункта, долларовый РТС снизился на 0,55%, до 1010,4 пункта.
Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 80 копеек, до 68,56 рубля.
За неделю индекс Мосбиржи вырос на 2,02%, РТС — на 7,18% — на фоне резкого падения доллара к рублю за неделю.