МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу вечером растет, этот драгметалл торгуется выше отметки в 1 900 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.

По состоянию на 19.28 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 17,15 доллара, или на 0,91%, до 1 916,85 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 0,97%, до 24,238 доллара за унцию.

В четверг стоимость золота впервые с 5 мая поднималась выше порога в 1900 долларов за тройскую унцию, но потом стабилизировалась. Утром в пятницу цена на этот драгметалл росла, но символически, оставаясь ниже 1900 долларов.

Днем ранее министерство труда США сообщило, что инфляция в стране по итогам прошедшего года ожидаемо замедлилась до 6,5%. А за декабрь потребительские цены снизились на 0,1% после роста на 0,1% месяцем ранее. Так, замедление инфляции усилило ожидания возможного ослабления темпов ужесточения монетарной политики: в феврале, по данным CME Group, более 94% аналитиков ожидают повышение учетной ставки Федрезерва на 25 базисных пунктов – до 4,5-4,75%.

Таким образом, перспективы возможного замедления темпов повышения ставки привели к ослаблению доллара, что, в свою очередь, делает золото более доступным для покупки в другой валюте. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,08%, до 102,17 пункта.