МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы выросли по итогам пятницы и завершили вторую неделю года в плюсе, как и первую, следует из данных торгов.

По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,64% — до 7844,07 пункта, французский CAC 40 — на 0,69%, до 7023,5 пункта, немецкий DAX — на 0,19%, до 15086,52 пункта.

А за неделю FTSE 100 увеличился на 1,88%, CAC 40 – на 2,37%, DAX – на 3,26%. Первую неделю текущего года европейские индексы также завершили в плюсе.

В пятницу инвесторы оценивали европейскую статистику. Так, ВВП Германии, согласно предварительной оценке, в 2022 году вырос на 1,9%, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). Аналитики ожидали роста показателя на 1,8%.

Кроме того, объем промышленного производства в еврозоне в ноябре вырос на 2% в годовом выражении, а к октябрю — на 1%. Аналитики ожидали роста и годового, и месячного показателей лишь на 0,5%.