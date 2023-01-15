ПЕКИН, 15 янв — ПРАЙМ. Китай будет внимательно следить за ситуацией на рынке железной руды и пресекать любые противозаконные действия после того, как ряд компаний опубликовали ложную информацию, говорится в заявлении Государственного комитета по развитию и реформам КНР, опубликованном в воскресенье. Российская металлургия испытала культурный шок от новых рынков

"В последнее время различные компании стали публиковать ложную или устаревшую информацию относительно железной руды, сбивая с толку общественность и оказывая негативное влияние на рынок", — говорится в сообщении.

Отмечается, что комитет продолжит внимательно следить за ситуацией на рынке железной руды и изменениями цен на нем, будет "строго пресекать фальсификацию и распространение ложной информации о повышении цен, а также спекуляции, взвинчивание цен и прочие противозаконные действия".

Согласно информации агентства Блумберг, сырье резко выросло в последние месяцы на оптимизме в отношении потенциального роста спроса на фоне восстановления китайской экономики от пандемии COVID-19. Фьючерсы на железную руду в Сингапуре закрылись в пятницу на уровне 125,50 доллара за тонну, что стало самым высоким показателем с июня, отмечает агентство.