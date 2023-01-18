МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в среду вечером снижаются после заявления главы Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда о политике Федеральной резервной системы США, следует из данных торгов.

По состоянию на 19.56 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 1,04%, до 33558,55 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,75%, до 11013,54 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,84%, до 3956,99 пункта.

Ранее в среду индексы демонстрировали позитивную динамику. "Здесь растет оптимизм, что инфляция снижается, что ФРС США сможет приостановить цикл ужесточения довольно скоро", — цитирует агентство Франс Пресс мнение аналитика Oanda Эдварда Мойи (Edward Moya). "И я думаю, что именно поэтому акции получают определенную поддержку", — заключил эксперт, рассуждая о динамике, наблюдавшейся до снижения.

При этом позже фондовые индексы перешли к снижению после заявления Булларда, которые приводит агентство Блумберг, о том, что политика Федрезерва должна оставаться "более жесткой в 2023 году".