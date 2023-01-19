2023-01-19T17:59:35+03:00
2023-01-19T17:59:35+03:00
2023-01-19T17:59:35+03:00
2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230119/839531325.html
Tesla после снижения цен перенесла сроки поставки Model Y в Германии
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Tesla на своем сайте сообщила, что ожидаемые сроки поставки базовой модели Model Y клиентам в Германии перенесены на февраль-март. Как сообщает Reuters, до 17%-ного снижения цен,... ПРАЙМ, 19.01.2023
рынки
https://1prime.ru/images/83230/86/832308622.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83230/86/832308622.jpg
https://1prime.ru/images/83230/86/832308621.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83230/86/832308621.jpg
https://1prime.ru/images/83230/86/832308620.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83230/86/832308620.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Tesla на своем сайте сообщила, что ожидаемые сроки поставки базовой модели Model Y клиентам в Германии перенесены на февраль-март. Как сообщает Reuters, до 17%-ного снижения цен, произошедшего на прошлой неделе, поставки планировались в январе-марте.
По информации на сайте, предполагаемые сроки поставки автомобилей в версиях Long Range и Performance, на которые цены были снижены меньше всего (на 4% и 1% соответственно), остались прежними — январь-март.