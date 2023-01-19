МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Tesla на своем сайте сообщила, что ожидаемые сроки поставки базовой модели Model Y клиентам в Германии перенесены на февраль-март. Как сообщает Reuters, до 17%-ного снижения цен, произошедшего на прошлой неделе, поставки планировались в январе-марте.

По информации на сайте, предполагаемые сроки поставки автомобилей в версиях Long Range и Performance, на которые цены были снижены меньше всего (на 4% и 1% соответственно), остались прежними — январь-март.