МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Юань к рублю станет базовым в процессе курсообразования российской валюты в этом или следующем году, потеснив доллар, когда объем торгов валютой КНР на Московской бирже вырастет в несколько раз и уверенно займет первое место; для этого важно развитие инструментария в юанях на российском финансовом рынке и рост доли юаней и рублей в расчетах при внешнеэкономической деятельности РФ, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Инвестсоветник объяснил, почему рубль до сих пор зависит от доллара

Пока же объем торгов в паре доллар-рубль на Московской бирже остается на первом месте, что и определяет валюту США как ориентир при курсообразовании рубля.

В то же время, юань стремительно "наступает на пятки" доллару. Объем торгов юанем на Московской бирже с малозаметных двух десятков миллиардов рублей в месяц в 2021 году взлетел в 2022 до 1-1,5 триллиона и вплотную подобрался к долларовому показателю (около 1,5 триллиона). За три недели января объем торгов долларами составляет 811 миллиардов рублей, юанями — 733 миллиарда.

ОБЪЕМ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Чтобы курс юаня к рублю стал базовым, необходимо, как минимум, значительное увеличение объема торгов (не менее чем двукратное), считает директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг. Щекочут нервы: почему рубль лихорадит в начале года

Логично, что определяющим для процесса становления курса юаня к рублю базовым, является биржевой объем торгов, говорит президент Национальной ассоциации специалистов финансового рынка (ACI Russia) Евгений Егоров.

"Это внешний, наиболее очевидный признак. В целом, это функция от того, в каком инструменте чаще всего возникает физический агрессивный спрос или предложение, в основном, от непрофессиональных участников рынка: экспортёров, импортёров", — поясняет он.

"При этом, судя по динамике прошедшего года, юань к рублю станет базовым в процессе курсообразования российской валюты, возможно, уже в текущем году", — говорит Егоров.

"В вопросе выхода юаня на базовые позиции в курсообразовании рубля стоит ориентироваться на 2024 год, поскольку развитие инструментария, инфраструктуры и платежей в юанях требует времени", — говорит управляющий директор компании "Газпромбанк Private Banking" Егор Сусин.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ И ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

Кроме увеличения объема торгов, важен рост оборотов и глубины по юаневым инструментам денежного рынка (свопы, РЕПО), полагает Вайсберг из ИК "Регион". "Процесс может ускорится, если китайские финансовые институты начнут активнее участвовать в операциях на российском финансовом рынке и открывать приемлемые лимиты по сделкам с российскими контрагентами", — говорит он. Названы шесть знаковых событий, которые определят судьбу рубля в феврале

Возобновление бюджетного правила позволяет сделать предположение о том, что министерство финансов РФ и Банк России получили большую свободу действий в операциях с юанем и за этим последуют давно ожидаемые заимствования Минфина в юанях, рассчитывает Вайсберг.

Банк России с 19 января запустил на Московской бирже инструмент постоянного действия "валютный своп" по предоставлению юаней на срок 1 день. Ежедневный максимальный лимит по данному инструменту с 19 января будет установлен в размере 10 миллиардов юаней. При необходимости Банк России будет корректировать этот лимит.

Кроме объема торгов и развития инструментария, критерием установления пары юань-рубль может стать лидирующая позиция юаня в валютной структуре внешней торговли, либо фактическое увеличение доли юаней в международных резервах РФ, считает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

"При этом достаточно было бы того, чтобы оборот внешнеэкономической деятельности России в рублях и юанях в сумме превысил бы 45%", — говорит Егоров из ACI Russia.

Доля Китая во внешнеторговом обороте России приблизилась к доле ЕС и достигла 28% в ноябре 2022 года (25% и 33% в экспорте и импорте соответственно) против 20% годом ранее (17% и 24%), оценивает экономист по России и СНГ ИК "Ренессанс Капитал" Софья Донец. "В декабре-марте эта доля должна дополнительно увеличиться на фоне вступления в силу эмбарго ЕС на импорт российских нефти и нефтепродуктов. Соответственно, Китай уже был партнером №1 России по импорту до 2022 года, а теперь станет лидером и в целом по внешней торговле", — рассчитывает она.

Если же есть высокий взаимный торговый оборот, то есть и естественный запас для увеличения взаимных расчетов в локальных валютах, полагает Донец.

"Но тут важно подчеркнуть, что одной торговой активности недостаточно – обороты с юанем у России уже давно высоки, а доля юаня в торговых расчетах и в оборотах на российской бирже оставались вблизи нуля до 2022 года. Теперь есть политический стимул, и доля юаня быстро растет – на третий квартал 2022-го, по оценкам Банка России, доля юаня во внешних расчетах выросла до 14% (с менее 1% на начало 2022)", — добавляет Донец.

"Роль юаня для российской финансовой системы, естественно, будет расти – какую-то "точку невозврата" мы уже прошли с введением финансовых санкций, то есть переход уже идет. Стоит держать в уме крайний геополитический сценарий, когда "хождение" доллара и евро в России просто станут де факто невозможны за счет внешних или внутренних ограничений – тогда юань станет безальтернативным. Но пока для нас это не является базовым сценарием", — резюмирует Донец.