МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник утром поднимается, закрепилась на отметке в 1 930 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. Поддерживает котировки драгоценного металла ослабление американской валюты. Нефть незначительно дешевеет на фоне слабых торгов

По состоянию на 7.39 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,2 доллара, или на 0,11%, до 1 930,4 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,73%, до 24,11 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) сокращался на 0,23%, до 101,77 пункта. Удешевление доллара поддерживает стоимость золота, которое в этом случае становится более доступным при покупке в другой валюте.

Рынки в то же время ожидают важную статистику по экономике США, которая будет опубликована в четверг. Прогнозируется, что в четвертом квартале, по первой оценке из трех, ВВП страны вырос на 2,8% в годовом выражении после увеличения на 3,2% кварталом ранее.

Данные из США учитываются Федеральной резервной системой (ФРС) при принятии решений о монетарной политике, что отражается на курсе доллара, к которому чувствительно золото.