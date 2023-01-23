Золото торгуется на уровне 1930 долларов за тройскую унцию на ослаблении валюты США
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник утром поднимается, закрепилась на отметке в 1 930 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. Поддерживает котировки драгоценного металла ослабление американской валюты.
По состоянию на 7.39 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,2 доллара, или на 0,11%, до 1 930,4 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,73%, до 24,11 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) сокращался на 0,23%, до 101,77 пункта. Удешевление доллара поддерживает стоимость золота, которое в этом случае становится более доступным при покупке в другой валюте.
Рынки в то же время ожидают важную статистику по экономике США, которая будет опубликована в четверг. Прогнозируется, что в четвертом квартале, по первой оценке из трех, ВВП страны вырос на 2,8% в годовом выражении после увеличения на 3,2% кварталом ранее.
Данные из США учитываются Федеральной резервной системой (ФРС) при принятии решений о монетарной политике, что отражается на курсе доллара, к которому чувствительно золото.
https://1prime.ru/Financial_market/20230123/839546832.html