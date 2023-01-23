МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Котировки фьючерсов на сою на CBOT в понедельник снизились до примерно 2-недельного минимума. Прогнозы дождей в Аргентине ослабили опасения относительно влияния засухи на состояние посевов. Продовольственная инфляция в России за 2022 год составила 10,29 процента

Дожди в Аргентине также оказали давление и на котировки кукурузы. Пшеница падает в цене вслед за кукурузой и соей.

Около 11.39 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на сою снизились в цене на 1,0%, до 14,91 3/4 доллара за бушель. Ранее в понедельник котировки опускались до 14,90 3/4 доллара, минимума с 11 января.

Кукуруза торговалась с понижением на 0,6%, по 6,71 3/4 доллара за бушель. Пшеница подешевела на 0,9%, до 7,34 1/4 доллара за бушель.

"Соя и кукуруза под давлением на прогнозах дождей в Аргентине. Осадки благоприятно повлияют на посевы после засухи, которая была важным фактором для рынка в последние несколько недель", — отметил Мэтт Аммерманн из StoneX.

"В ближайшие дни в Аргентине вновь ожидаются дожди, и на этом фоне может возникнуть ощущение, что риски засухи уже заложены в цены. В таком случае премия за риск может быть частично понижена", — добавил он.

Дожди в Аргентине ожидаются на этой и на следующей неделях. Кризис на мировом продовольственном рынке продолжится, заявила Абрамченко

"Фокус участников рынка сои может сместиться на медвежьи фундаментальные факторы. В Бразилии ожидается рекордный урожай", — подчеркнул Аммерманн.

"Китай празднует Новый год по лунному календарю, и поэтому покупок со стороны китайских импортеров не ожидается. Впрочем, Китай переключается на сою из Бразилии", — говорит эксперт.

Пшеница также находится под давлением на фоне осадков на юге Великих равнин в США, которые способствуют развитию посевов озимых.

"Участники рынка также обращают внимание на небольшой спрэд между котировками пшеницы и кукурузы, — добавляет Аммерманн. — Это может быть связано с тем, что пшеница стала слишком дешевой или кукуруза стала слишком дорогой".