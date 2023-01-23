МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. В понедельник золото торгуется с понижением на фоне роста доллара и доходности гособлигаций. Инвесторы готовятся к выходу экономических данных США, надеясь на замедление темпов повышения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС). Золото торгуется на уровне 1930 долларов за тройскую унцию

Около 15.16 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,7%, до 1913,44 доллара за унцию. В пятницу цены поднимались до максимума с апреля 2022 года.

Фьючерсы на золото на COMEX торговались с понижением на 0,7%, по 1914,60 доллара за унцию.

"Доходность облигаций немного выросла, доллар в понедельник также укрепляется. Все это оказывает некоторое давление на золото", — отметил Боб Хаберкорн, старший рыночный стратег-аналитик RJO Futures.

"Как только (цены) обретут поддержку в районе 1950 долларов и неизбежно нацелятся на 2000 долларов, многие участники вернутся на рынок",- добавил он.

Индекс доллара прибавил 0,2%, делая золото, номинированное в американской валюте, менее привлекательным для держателей иных валют. Доходность гособлигаций подскочила до сессионных максимумов.

Инвесторы ожидают публикации данных США по росту ВВП в 4-м квартале 2022 года, которая намечена на четверг, а также данных по расходам потребителей, которые выйдут в пятницу. Заседание ФРС намечено на 31 января — 1 февраля.

Трейдеры оценивают вероятность повышения процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов в следующем месяце в 98%. ФРС в прошлом месяце повысила процентную ставку на 50 базисных пунктов. Ранее центробанк США увеличивал процентную ставку на 75 базисных пунктов.

Золото, не приносящее гарантированного дохода, обычно получает поддержку в условиях снижения процентных ставок.

Управляющий Федеральной резервной системы США Кристофер Уоллер, один из главных "ястребов", выступающих за агрессивное повышение процентных ставок в прошлом году в целях снижения инфляции, выступил за повышение процентной ставки на 25 б.п. на следующем заседании центробанка.

Ожидается, что Индия понизит пошлину на импорт золота, что может привести к увеличению розничных продаж, сделав металл более дешевым в преддверии сезона высокого спроса.

Спот-цены на серебро упали на 4,6%, до 22,8362 доллара за унцию, платина подешевела на 0,6%, до 1037,00 долларов за унцию, а палладий снизился в цене на 0,3%, до 1722,25 доллара за унцию.

Котировки этих металлов, имеющих более широкое промышленное применение, чем золото, находятся под давлением на фоне сомнений в устойчивости экономического роста, отметил Джованни Стауново, аналитик UBS.