МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. В понедельник золото торгуется с понижением на фоне роста доллара и доходности гособлигаций. Инвесторы готовятся к выходу экономических данных США, надеясь на замедление темпов повышения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС).

Производство золотых слитков.

Золото торгуется на уровне 1930 долларов за тройскую унцию

Около 15.16 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,7%, до 1913,44 доллара за унцию. В пятницу цены поднимались до максимума с апреля 2022 года.

Фьючерсы на золото на COMEX торговались с понижением на 0,7%, по 1914,60 доллара за унцию.

"Доходность облигаций немного выросла, доллар в понедельник также укрепляется. Все это оказывает некоторое давление на золото", — отметил Боб Хаберкорн, старший рыночный стратег-аналитик RJO Futures.

"Как только (цены) обретут поддержку в районе 1950 долларов и неизбежно нацелятся на 2000 долларов, многие участники вернутся на рынок",- добавил он.

Индекс доллара прибавил 0,2%, делая золото, номинированное в американской валюте, менее привлекательным для держателей иных валют. Доходность гособлигаций подскочила до сессионных максимумов.

Инвесторы ожидают публикации данных США по росту ВВП в 4-м квартале 2022 года, которая намечена на четверг, а также данных по расходам потребителей, которые выйдут в пятницу. Заседание ФРС намечено на 31 января — 1 февраля.

Трейдеры оценивают вероятность повышения процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов в следующем месяце в 98%. ФРС в прошлом месяце повысила процентную ставку на 50 базисных пунктов. Ранее центробанк США увеличивал процентную ставку на 75 базисных пунктов.

Золото, не приносящее гарантированного дохода, обычно получает поддержку в условиях снижения процентных ставок.

Управляющий Федеральной резервной системы США Кристофер Уоллер, один из главных "ястребов", выступающих за агрессивное повышение процентных ставок в прошлом году в целях снижения инфляции, выступил за повышение процентной ставки на 25 б.п. на следующем заседании центробанка.

Ожидается, что Индия понизит пошлину на импорт золота, что может привести к увеличению розничных продаж, сделав металл более дешевым в преддверии сезона высокого спроса.

Спот-цены на серебро упали на 4,6%, до 22,8362 доллара за унцию, платина подешевела на 0,6%, до 1037,00 долларов за унцию, а палладий снизился в цене на 0,3%, до 1722,25 доллара за унцию.

Котировки этих металлов, имеющих более широкое промышленное применение, чем золото, находятся под давлением на фоне сомнений в устойчивости экономического роста, отметил Джованни Стауново, аналитик UBS.