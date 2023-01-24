МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. В понедельник котировки фьючерсов на сою на CBOT снизились четвертую сессию подряд. Прогнозы дождей в Аргентине ослабили опасения относительно негативных последствий засухи для посевов. Продовольственная инфляция в России за 2022 год составила 10,29 процента

Цены на пшеницу упали в район 16-месячного минимума, поскольку снег и дождь в некоторых районах Великих равнин США повысили уровень влаги в почве, столь необходимой для посевов озимой пшеницы. Кукуруза также торговалась с понижением.

Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на сою завершили торги падением на 16 1/4 цента, до 14,90 1/4 доллара за бушель. Ранее в понедельник котировки опускались до 14,79 3/4 доллара, минимума с 10 января.

Пшеница закрылась с понижением на 21 1/2 цента, по 7,20 доллара за бушель после падения до минимума с 30 сентября 2021 года на отметке 7,12 1/2 доллара.

Кукуруза подешевела на 10 центов, до 6,66 1/4 доллара за бушель.

Дожди, которые ожидаются в Аргентине на выходных, должны благоприятно сказаться на созревании сои, хотя устойчивая засуха, наблюдающаяся в последние недели, возможно, уже повредила основной объем посевов. Метеорологи прогнозируют новые дожди на предстоящей неделе.

"Я не думаю, что условия для созревания посевов (сои) в Аргентине будут ухудшаться. Скорее наоборот, в следующем месяце они будут стабилизироваться или (даже) улучшаться", — отметил Терри Райлли, старший аналитик Futures International. ФАО сообщила о снижении мировых цен на продовольствие

Ограниченные запасы сои в США могут оказать дополнительную поддержку ценам, считает Джефф Френч из Ag Hedgers.

Между тем объем экспортной инспекции по сое в США на неделе 13-19 января составил 1,81 млн тонн, что на 17,56% ниже показателей предыдущей недели, сообщили в Минсельхозе. Однако этот уровень находится у верхней границы диапазона, который прогнозировали аналитики.

Рынок пшеницы находился под давлением на фоне дождей и снегопада на Великих равнинах, поскольку подобная погода повысит уровень влаги в почве и улучшит условия для созревания озимой пшеницы.

"Позднее на этой неделе снегопады и дожди, вероятно, продолжатся, — отметил Райлли. — Полагаю, осадки сейчас очень нужны, поскольку они повысят увлажненность почвы в преддверии весны".

Объем экспортной инспекции по кукурузе составил 727 643 тонны, что заметно ниже уровня предыдущей недели. Экспортная инспекция по пшенице составила 334 217 тонн, это немного превышает объем предыдущей недели. Впрочем, оба показателя соответствовали прогнозам аналитиков.