МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Экспорт золота из Швейцарии в такие страны, как Китай, Турция, Сингапур и Таиланд, в прошлом году подскочил к многолетним максимумам. На это указывают данные швейцарской таможни, передает Reuters. Низкие цены привели к повышению спроса в Азии и на Ближнем Востоке.

Повышение процентных ставок привело к тому, что многие инвесторы в Европе и Северной Америке в 2022 году продавали золото, что привело к реализации значительных объемов этого металла из запасов и снижению цен.

В результате приток золота на азиатские рынки, более сфокусированные на ювелирных изделиях и небольших золотых слитках, увеличился. Спрос на золото в странах Азии обычно возрастает, когда цены снижаются.

Экономическая нестабильность также поспособствовала повышению спроса на золото, которое многие считают активом-убежищем, в особенности, в Турции, где инфляция стремительно росла.

Швейцария является крупнейшим в мире золотым аффинажным и транзитным центром. Она закупает золото у производителей и складов по всему миру для переработки и дальнейшего экспорта.

По данным таможенной службы, в прошлом году страна экспортировала на материковый Китай и в Гонконг 524 тонны золота (максимум с 2018 года) стоимостью около 33 млрд долларов по текущим ценам против 354 тонн в 2021 году.

Швейцария поставила 69 тонн (максимум с 2017 года) золота в Сингапур против 33 тонн в 2021 году. Экспорт драгоценного металла в Таиланд составил 92 тонны (максимум с 2013 года) против 56 тонн в 2021 году.

Поставки золота в Турцию достигли 188 тонн (рекордный максимум с 2012 года) против 11 тонн в 2021 году. Саудовская Аравия импортировала 47 тонн (максимум с 2015 года) против 7 тонн в 2021 году.

Снижение коснулось только Индию, второго по величине рынка золота после Китая. В прошлом году Индия импортировала 224 тонны золота из Швейцарии против 507 тонн в 2021 году.