МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Котировки зерновых и сои во вторник в Чикаго повышаются, сообщает Reuters. Участники рынка оценивают перспективы дождей в регионах выращивания этих культур в Аргентине и США. Кроме того, инвесторы ожидают улучшения перспектив экономики.

Около 11.22 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT выросли в цене на 0,7%, до 7,25 доллара за бушель. В понедельник котировки упали к минимуму с 30 сентября 2021 года 7,12 1/2 доллара за бушель.

Фьючерсы на сою на CBOT прибавили в цене 0,4%, до 14,96 1/2 доллара за бушель после снижения по итогам четырех сессий подряд. Кукуруза подорожала на 0,6%, до 6,70 1/2 доллара за бушель.

"Макроэкономические факторы говорят в пользу притока средств на рынки сырьевых товаров, что, вероятно, поддержит фьючерсы на сельскохозяйственные товары после продаж в понедельник на фоне дождей в Аргентине", — отметили в Peak Trading Research.

Фондовые рынки приблизились к многомесячным максимумам, а доллар остается около 9-месячного минимума против евро. Обнадеживающие данные по деловой активности в Европе и финансовая отчетность компаний способствуют надеждам на то, что резкого замедления мировой экономики удастся избежать.

Ливни, которые прошли в Аргентине на выходных, и прогнозы дождей в ближайшие семь дней поспособствовали падению цен в понедельник. Между тем некоторые трейдеры отмечают, что польза, которую эти дожди могут принести посевам кукурузы и сои, вероятно, окажется не очень значительной.

Цены на пшеницу находятся под некоторым давлением, так как дожди и снегопады на Великих равнинах США, вероятно, ослабят влияние засухи на посевы озимой пшеницы.

Заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что условия зернового соглашения более-менее выполняются, говорят в пользу продолжения поставок из Причерноморья.

Между тем фьючерсы на пшеницу находятся на территории перепроданности, поэтому они могут быть уязвимы к закрытию коротких позиций, отмечают трейдеры.