МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий участникам финансового рынка передоверять право электронной подписи. В ГД объяснили исчезновение из базы поправок к правилам пересечения границы

Документ внесен депутатом Анатолием Аксаковым и сенаторами Николаем Журавлевым, Анатолием Артамоновым и Мухарбием Ульбашевым. Соответствующие поправки предлагается внести в закон "Об электронной подписи". Отсутствие механизма такого передоверия "ставит финансовый рынок в неравные условия по отношению к другим секторам экономики", считают разработчики.

Действующее законодательство предусматривает возможность передоверия полномочий в электронной форме при использовании квалифицированной электронной подписи для всех юридических лиц, кроме организаций кредитно-финансовой сферы.

При этом банки, наверно, чаще всего используют квалифицированную электронную подпись, отмечал на прошлой неделе Аксаков. Законопроект решит эту проблему.

Например, руководитель финансовой организации сможет передоверить право электронной подписи своему заместителю. Тот, в свою очередь, сможет передоверить право соответствующей подписи документов третьему лицу.

Помимо этого, законопроект включает саморегулируемые организации в сфере финансового рынка в перечень организаций, которым удостоверяющий центр Банка России выдает сертификат ключа проверки электронной подписи.