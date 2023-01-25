Золото подешевело до 1929,55 доллара за унцию перед перед выходом статистики по ВВП США
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Цена на золото в среду утром слабо снижается, оставаясь выше 1930 долларов за тройскую унцию, следует из биржевых котировок. Рынки ожидают статистику по ВВП США.
По состоянию на 8.05 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 5,85 доллара, или на 0,3%, до 1 929,55 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,57%, до 23,613 доллара за унцию.
В то же время доллар дорожает к иене на 0,25%. Укрепление доллара оказывает давление на котировки золота, делая его менее доступным при покупке в другой валюте.
Важным фактором для трейдеров на этой неделе является статистика по ВВП США, которая будет опубликована в четверг. Аналитики предполагают, что рост экономики страны в четвертом квартале прошлого года, по первой оценке, замедлился до 2,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после увеличения на 3,2% кварталом ранее.
Американская макростатистика учитывается Федеральной резервной системой (ФРС) США при принятии решений по монетарной политике. Это отражается на курсе доллара, к которому чувствительно золото.
https://1prime.ru/Financial_market/20230125/839577178.html