МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Цена на золото в среду утром слабо снижается, оставаясь выше 1930 долларов за тройскую унцию, следует из биржевых котировок. Рынки ожидают статистику по ВВП США. Минфин США объявил о прекращении инвестиций в Фонд ценных бумаг

По состоянию на 8.05 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 5,85 доллара, или на 0,3%, до 1 929,55 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,57%, до 23,613 доллара за унцию.

В то же время доллар дорожает к иене на 0,25%. Укрепление доллара оказывает давление на котировки золота, делая его менее доступным при покупке в другой валюте.

Важным фактором для трейдеров на этой неделе является статистика по ВВП США, которая будет опубликована в четверг. Аналитики предполагают, что рост экономики страны в четвертом квартале прошлого года, по первой оценке, замедлился до 2,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после увеличения на 3,2% кварталом ранее.

Американская макростатистика учитывается Федеральной резервной системой (ФРС) США при принятии решений по монетарной политике. Это отражается на курсе доллара, к которому чувствительно золото.