МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Цены на медь снижаются в среду перед выходом американской макростатистики, а также ввиду скорого заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. В ФРС оценили экономическую активность в США в декабре — январе

По состоянию на 8.21 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,25%, до 4,2527 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,44%, до 9314,5 доллара, алюминия – выросла на 0,53%, до 2650,5 доллара, цинка – на 0,25%, до 3429 долларов.

Стоимость меди снижается второй день подряд, а с начала недели она опустилась на 0,6%. При сохранении негативной динамики металл может продемонстрировать первое недельное снижение после пяти недель подряд в плюсе.

Мировые инвесторы находятся в ожидании заседания Федрезерва США, которое пройдет 31 января и 1 февраля. По данным CME Group, около 98% опрошенных аналитиков ожидают повышение учетной ставки регулятора всего на 25 базисных пунктов, до 4,5-4,75%.

А уже в этот четверг будет опубликована первая оценка изменения ВВП США. Ожидается, что американская экономика в четвертом квартале 2022 года выросла на 2,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).