МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Сенаторы на заседании палаты в среду одобрили закон, позволяющий негосударственным пенсионным фондам (НПФ) оказывать информационно-консультационные и агентские услуги в сфере финансового рынка. Совфед одобрил закон об акцизе на вейпы

Документ разрешает НПФ совмещать консультационные и информационные услуги в сфере финрынка, а также деятельность в интересах другого лица на основе агентского договора с деятельностью по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) и обязательному пенсионному страхованию (ОПС). При этом НПФ смогут выступать агентами при выдаче, погашении и обмене инвестиционных паев.

Эти новые услуги НПФ сможет оказывать лишь при условии, что размер его вознаграждения от них в совокупности за год не превышает 50% среднего за три предшествующих года совокупного размера оплаты его услуг от деятельности по НПО и ОПС. Контролировать соблюдение этого ограничения должен будет Банк России.

Помимо этого, НПФ сможет действовать в качестве агента лишь при одновременном соблюдении ряда требований. Так, по агентскому договору фонд сможет только заключать, сопровождать, изменять и расторгать договора от имени и за счет принципала-юрлица. Кроме того, фонд не несет ответственности по договорам, заключенным им в качестве агента с третьими лицами. Также, фонд не вправе получать от третьих лиц исполнение обязательств по договорам, которые он заключил в качестве агента.

Эти ограничения должны исключить дополнительные риски, связанные с осуществлением агентской деятельности, как у клиентов НПФ, так и у самого фонда. Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Расширение видов деятельности НПФ должно облегчить и удешевить взаимодействие НПФ, клиентов и работодателей, повысить конкурентоспособность НПФ на рынке накоплений и сбережений посредством интеграции с поставщиками услуг, а НПО превратится "в драйвер развития пенсионного рынка и смежных рынков сбережений и социальных услуг", говорится в пояснительной записке к документу.