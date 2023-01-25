МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Общий индекс мировых фондовых рынков сегодня стабилизировался вблизи пятимесячных максимумов. Признаки возможного повышения процентных ставок в течение более длительного периода подорвали недавний оптимизм насчет скорого завершения агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ведущих центробанков. Мировые рынки акций растут на оптимистичных данных по еврозоне

Австралийский доллар вырос к доллару США более чем на 0,7% до максимума более чем за пять месяцев. Макроданные показали, что инфляция в Австралии в прошлом квартале подскочила до 33-летнего максимума 7,8%, что укрепило доводы в пользу очередного повышения ключевой ставки Резервного банка Австралии в феврале.

Канадский центробанк позднее сегодня, как предполагается, также повысит процентные ставки. Недавние макроданные усилили ожидания насчет очередного увеличения ставок.

Торги на европейских биржах проходили вяло. Панъевропейский Euro STOXX 600 опустился на 0,3%. Фьючерсы на американские индексы указывают на небольшое снижение на открытии торгов.

Мировые рынки акций в этом году уверенно растут после неудачного 2022 года благодаря ожиданиям ослабления инфляции и сворачивания программы повышения процентных ставок в США. Снятие коронавирусных ограничений в Китае и открытие границ страны также улучшило настроение инвесторов.

Общемировой индекс MSCI с начала месяца прибавил более 6%. Сегодня он стабилизировался около пятимесячных максимумов.

"На наш взгляд, подъем рисковых активов зашел слишком далеко, — указал Гай Миллер, старший рыночный аналитик Zurich Insurance Group. — В общем и целом проблема заключается в том, что экономические условия ухудшаются, на что указывают и макроданные".

Азиатский индекс MSCI без учета Японии достиг семимесячного максимума. Объемы торгов были низкими, поскольку рынки Китая и Тайваня закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

Акции Microsoft растеряли большую часть вчерашнего 4%-ного прироста. Технологический гигант отчитался о более высоких, чем ожидалось, квартальных результатах, продемонстрировав устойчивость перед лицом неблагоприятной экономической обстановки, однако слабый рост выручки указал на сложную ситуацию в секторе.

Кроме того, сегодня Microsoft сообщила, что ведет проверку в отношении проблемы в ее сети, которая затронула множество сервисов.

На валютных рынках австралийский доллар поднялся до 0,7123 доллара США после выхода свежей инфляционной статистики. С начала недели австралийская валюта прибавила почти 2% и может зафиксировать сильнейший недельный прирост более чем за два месяца.

Инвесторы теперь уверены в повышении ставки РБА по итогам заседания 7 февраля на 25 базисных пунктов до 3,35%. Ранее некоторые аналитики предполагали, что есть вероятность паузы в ужесточении политики центробанка.

"РБА повышает процентную ставку на 25 б. п. на каждом заседании, и вряд ли ситуация изменится", — написали аналитики ING.

Евро стабилизировался на уровне 1,0887 доллара и удерживается чуть ниже девятимесячных максимумов.

Макроданные в Германии показали, что настроения в деловых кругах в январе улучшились, однако этого оказалось недостаточно для подъема единой валюты.

Индекс делового климата Ifo в Германии в январе вырос до 90,2 против 88,6 в декабре. Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных Reuters.

Новозеландский доллар понизился, поскольку годовая инфляция в Новой Зеландии в прошлом квартале составила 7,2% при прогнозе центрального банка 7,5%.

Цены на нефть повышаются. Фьючерсы на сорт Brent подорожали на 0,4% до 86,46 доллара после падения на 2,3% накануне. Баррель сорта West Texas Intermediate (WTI) подорожал на 0,3% до 80,36 доллара, тогда как накануне цены на него снизились на 1,8%.

Цены на золото опустились на 0,5% до 1928 долларов за унцию, откатившись с девятимесячного пика, достигнутого во вторник.